Krefeld Zeuge stellt Autoaufbrecher

Krefeld. Mittwoch Nacht hat ein Zeuge einen Autoaufbrecher auf dem Oranierring auf frischer Tat ertappt. Die Polizei nahm den Täter fest.

Um 3.10 Uhr ging ein 38-Jähriger zu seinem Auto und entdeckte auf dem Fahrersitz seines Volkswagens einen unbekannten Mann, der sich an dem Handschuhfach zu schaffen machte. Als der Täter versuchte zu flüchten, informierte der Zeuge die Polizei. Bis zu deren Eintreffen hielt er den Autoaufbrecher fest. In der Jackentasche des Täters fanden die Beamten das zuvor entwendete Navigationsgerät. Sie nahmen den 29-jährigen Krefelder vorläufig fest, der bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde am Mittwoch der Justizvollzugsanstalt überstellt.