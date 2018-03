Krefeld. Dank eines Zeugen konnte die Polizei Samstagnacht zwei Einbrecher festnehmen. Die Täter hatten versucht in ein Kiosk einzubrechen.

Nach Angaben der Beamten versuchten zwei Männer gegen 0.45 Uhr die Eingangstür eines Kiosks aufzubrechen. Ein Anwohner beobachtete die Szene von seinem Balkon auf der Dieselstraße aus und rief die Polizei. Die zwei Verdächtigen (25 und 44 Jahre alt) konnten noch am Tatort festgenommen werden. Der Jüngere sei außerdem polizeilich bekannt: er randalierte in Gewahrsam und griff einen Beamten an, heißt es weiterhin.

Ein Rucksack mit dem Einbruchswerkzeug wurde hinter einem parkenden Auto gefunden. Nach der Vernehmung wurden die beiden Krefelder einen Tag später wieder entlassen. red