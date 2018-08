Zwischen Lindenstraße und Deutscher Ring soll der säulenförmige Spitz-Ahorn gepflanzt werden.

Mitte. Zur Begrünung der Tannenstraße, deren direkter Verlauf an die bereits mit neuen Baumstandorten versehene Hubertusstraße angrenzt, sind auf der östlichen Seite zwischen Lindenstraße und Deutscher Ring insgesamt zehn neue Baumstandorte geplant. Als Baumart soll der säulenförmige Spitz-Ahorn gepflanzt werden, der bereits in den Baumbeeten der Hubertusstraße zwischen Marktstraße und Lindenstraße vorhanden ist. Der Verlauf der Nord-Südverbindung vom Nordwall bis zum Deutschen Ring über die Hubertusstraße und Tannenstraße wäre durchgehend mit Baumstandorten versehen, so wie es im Freiflächenplan der Stadt vorgesehen ist.

Die Baumpflanzung ist für die Pflanzperiode im Winter 2018/2019 vorgesehen. Es entfallen in dem vorgesehenen Abschnitt auf einer Gesamtlänge von rund 400 Metern zehn Stellplätze. Die Bezirksvertretung Mitte berät am Donnerstag, 13. September.

Die Gesamtkosten für diese Maßnahme auf der Tannenstraße belaufen sich auf 55 000 Euro, wovon 42 000 Euro auf die Herstellung der Baumbeete mit Einbau von Leitungsschutz und 13 000 Euro für die Bepflanzung einschließlich Pflege für zwei Jahre entfallen. Im Zuge der Leitungsverlegung der Wasserleitung wurde bereits von den Stadtwerken bei sieben potenziellen neuen Baumstandorten Leitungsschutz mit eingebaut.

Die Baumscheiben erhalten eine Größe von viermal 1,80 Meter. Sie werden in den vorhandenen Parkstreifen eingesetzt. Somit wird der Parkstreifen gestalterisch gegliedert. Die Einfassung besteht aus Bordsteinen, und die Fließrinne am Bordstein zum Gehweg bleibt erhalten, damit die Straßenentwässerung uneingeschränkt funktioniert.