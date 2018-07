Die Einrichtung am Berufskolleg Uerdingen wird für seine Netzwerkarbeit ausgezeichnet.

Das zdi-Zentrum „KReMINTec“an der Alten Krefelder Straße ist für seine erfolgreiche Netzwerkarbeit mit dem zdi-Qualitätssiegel 2018 ausgezeichnet worden. Das Siegel bestätigt die besonders engagierte Förderung des Nachwuchses im MINT-Bereich, also in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Das zdi-Zentrum am Berufskolleg Uerdingen ist Teil der landesweiten Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innovation“, bei der sich mehr als 4000 Partner aus Politik, Wirtschaft, Schule und Hochschule für die MINT-Fachkräftesicherung in NRW engagieren. „zdi zeichnet aus, dass Ideen und Impulse aus den Regionen selbst kommen, die Akteure arbeiten in den Netzwerken regional eng zusammen, gestalten gemeinsam MINT-Nachwuchsförderung vor Ort und schaffen Chancen“, sagt Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft, bei der Übergabe der Zertifikate. Gemeinsam mit dem zdi-Zentrum wurde die Auszeichnung bei einer Feierstunde im Ministerium an die 43 weiteren regionalen zdi-Netzwerke im Land NRW verliehen.

Die Auszeichnung ist im Krefelder zdi-Zentrum keinesfalls Grund, sich auszuruhen. „Auch weiterhin planen wir für unsere Partnerschulen vielfältige MINT-Kurse am Berufskolleg Uerdingen und treiben den Ausbau von Tages- beziehungsweise Blockkursen mit stärkerer Anbindung zu Unternehmen voran“, sagt Chrissoula Tolidou, Koordinatorin des zdi-Zentrums „KReMINTec“. Für Krefelder Schüler werden viele Projekte angeboten wie etwa der Bau einer Umweltampel oder Konstruktion, Aufbau und Programmierung einer Renn-Drohne.

Information: Ein gültiges zdi-Qualitätssiegel hilft dem zdi-Zentrum „KReMINTec“, regionale MINT-Förderung zu gestalten. Beispielsweise kann das Netzwerk damit auf zdi-Fördermittel zugreifen.