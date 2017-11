Es gibt so viele tolle Aktionen zugunsten sozial schwacher Familien. Wir haben die Größten für Sie zusammengestellt. Machen Sie mit!

Die Weihnachtsmärkte haben eröffnet, die Adventszeit klopft an. In Krefeld starten traditionell viele kreative Spenden-Aktionen zugunsten bedürftiger Familien und insbesondere für deren Kinder. Auch die WZ ist nach der riesigen Resonanz aus dem letzten Jahr wieder dabei und stellt in Kooperation mit der Sparkasse und dem Kinderschutzbund den WZ-Wunschbaum im Sparkassen-Hauptgebäude am Ostwall auf. Für 200 Knirpse, die es wahrlich nicht so dicke haben. Los geht es am Dienstag, 28. November, ab 10.30 Uhr.

Die Vorfreude ist bereits groß. Geschäftsstellen-Leiter Sven Haake sagt: „Sehr gern unterstützen wir die Weihnachtswunschbaumaktion. Mit den positiven Erfahrungen des vergangenen Jahres im Gepäck musste ich nicht lange überlegen und habe sofort zugesagt. Wir freuen uns, Teil dieser wunderbaren Aktionen zu sein und vielen Kindern am heiligen Abend ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“ Und auch Antje Siegert vom Kinderschutzbund ist gespannt: „Für mich ist es ein großes Geschenk, zu erleben, dass viele Krefelder den Kindern in unserer Stadt einen kleinen Wunsch erfüllen möchten. Vielen Kindern in unserer Stadt geht es nicht gut, davor dürfen wir die Augen nicht verschließen.“

Aber nicht nur der WZ-Baum erfüllt Kinderwünsche.

Theater-Besucher erfüllen Kinderwünsche

Wie in den letzten Jahren stellt auch das Theater Krefeld in der Adventszeit wieder einen Wunschbaum ins Foyer. Die Theaterbesucher können die Weihnachtswünsche abpflücken und die verpackten Geschenke bis zum Freitag, 8. Dezember, an der Theaterkasse abgeben. Ein paar Tage vor Weihnachten werden die Kinder dann zur großen Bescherung ins Theater eingeladen.

Medizin gegen den Weihnachtskummer

Mit einer ähnlichen Idee, dem „Weihnachtswunschbaum“, engagieren sich seit 2014 in Krefeld 22 Apotheken gegen Kinderarmut. Die Wunschzettel-Sterne an den Bäumen, beinhalten Wünsche von maximal 20 Euro. Bei der Vermittlung hilft auch hier die Krefelder Tafel. Finanzielle Unterstützung gibt es von der Deutschen Bank. Die teilnehmenden Apotheken sind unter www.weihnachtswunschbaum-krefeld.de verzeichnet.

Mit dem Kindertaler auf den „Besonderen Weihnachtsmarkt“

Mit dem Kindertaler setzt sich auch Oberbürgermeister Frank Meyer für die Bekämpfung von Kinderarmut ein. Auf seine Initiative hin finanziert die Sparkasse Krefeld Geschenke für rund 1000 Kinder. Mit einem Kindertaler können die Kinder am Samstag, 9. Dezember, von 10 Uhr bis 18 Uhr auf dem „Besonderen Weihnachtsmarkt“ auf dem Platz der Alten Kirche kaufen. Verteilt werden sie durch die Krefelder Tafel. „Es geht darum, nicht nur kurzfristig Aktionismus zu betreiben, sondern das Thema Kinderarmut langfristig zu bekämpfen“, erklärt der Oberbürgermeister die Initiative.

„Wir für Krefeld“ für das Kinderheim Kastanienhof

Unter dem Motto „Wir für Krefeld“ möchten auch die Stadtwerke Krefeld Wünsche erfüllen. Ab Montag, 27. November, steht im Foyer der SWK, St. Töniser Straße 124, ein Wunschbaum für Kinder des Kastanienhofes. Geschenke werden bis zum 15. Dezember an der Rezeption angenommen.

Kaufhaus-Kunden und Mitarbeiter unterstützen Charity-Aktion

Mit dem „Charity-Baum“ engagiert sich seit einigen Jahren auch Galeria Kaufhof für benachteiligte Kinder. Die Charity-Bäume sind mit Wunschzetteln aus den Kinderheimen Kastanienhof, Bruckhausen und Marianum bestückt. Kunden und Mitarbeiter können sich bis kurz vor Weihnachten einen Wunschzettel aussuchen und die Geschenke im Wert von etwa 30 Euro im Geschäft erwerben. Diese werden dann in der Filiale verpackt und kurz vor Weihnachten an die Einrichtungen übergeben.