Bürgervereine können sich ab sofort mit ihren Aktionen bewerben. Es gibt bis zu 500 Euro pro Bezirk.

Nach dem tollen Auftakt unserer Bürgerdiskussionsreihe „Krefeld hautnah 2018“ in den Räumen des Sparkassen-Finanzcenters in Krefeld-Mitte steht in genau zwei Wochen der nächste lebhafte Abend an. Diesmal im Nord-Bezirk, voraussichtlich im Gartenbauverein Rosengarten Kanesdyk. Bis dahin ist noch Zeit sich zu bewerben um die 500 Euro, mit denen Sparkasse und WZ pro Bezirk die interessantesten Projekte der Bürgervereine unterstützen. Welcher Bürgerverein in Mitte also Geld für eine besondere Aktion benötigt, schreibt einfach eine kurze Mail redaktion.krefeld@wz.de und skizziert in wenigen Sätzen, wie das Projekt oder Vorhaben aussieht.

Bürgerverein Kronprinzenviertel macht den Anfang

Im Bezirk Mitte hat Barbara Schnell vom Bürgerverein Kronprinzenstraße den Anfang gemacht. Sie sammelt für die Freizeitgestaltung der Kinder rund um den Albrechtplatz.

„Kürzlich hatten wir wieder eine Aktion des Mobifant zu Gast, bei der die Kinder Körbe flechten konnten. Es ist ein trauriger Moment, wenn der Mobifant-Wagen am Ende vom Platz rollt. Den Mobifant für eine Woche außerplanmäßig auf den Platz zu holen, kostet 500 Euro. Falls wir aus dem „Krefeld hautnah“-Topf dafür Geld bekommen könnten, verspreche ich Ihnen, dass es – in den Herzen und Köpfen der Kinder – sehr nachhaltig angelegt wäre.“

Engagement wie solches will die Sparkasse belohnen. „Ein gutes Zusammenleben in unserer lebenswerten Stadt benötigt engagierte Bürgerinnen und Bürger. Menschen, die sich dafür stark machen, findet man häufig in den Bürgervereinen vor Ort“, lobt die Vorstandsvorsitzende Birgit Roos. „Die Sparkasse Krefeld leistet gern einen Beitrag zur Unterstützung dieser ehrenamtlichen Arbeit.“