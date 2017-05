Das sagen die Krefelder über den Bezirk Mitte. Wie ist Ihre Meinung? Wir diskutieren mit Bürgern, Politik und Handel.

Krefeld. Krefeld hautnah: Morgen Abend geht’s rund im Jazzkeller, einer Kult-Location in der Krefelder Innenstadt. Und genau die ist ja Thema der Veranstaltung, zu der alle interessierten Bürger herzlich eingeladen sind. Die WZ hat über 1000 Fragebögen ausgewertet zur Lebensqualität in den neun Stadtbezirken und verlässliche Aussagen über das Lebensgefühl der Krefelder in ihren Vierteln erhalten. Beginnend mit dem Bezirk Mitte und seinen Stadtteilen Stadtmitte und Cracau. Wir haben schon viele Reaktionen bekommen, Tipps, Anregungen, Ärger und Hoffnung auf eine bessere Entwicklung. Nun wollen wir diese bereits veröffentlichten Ergebnisse mit Ihnen, liebe Leser, auch direkt vor Ort diskutieren.

Am Dienstag, 30. Mai, ab 18.30 Uhr steigt im Jazzkeller eine Debatte mit Politik, Handel, Wohnungswirtschaft und Bürgervereinen, die von WZ-Redaktionsleiter Michael Passon moderiert wird. Mitreden kann und soll aber jeder, den es etwas angeht. Mit dabei sind unter anderen Michael Heß von Haus und Grund als Experte für Wohnungswirtschaft, Manfred Grünwald als Sprecher der Krefelder Bürgervereine und Bezirksvorsteherin Gerda Schnell.

Lebensqualität, Sicherheit, Verkehrsbelastung und mehr

Die Ergebnisse unserer Umfrage folgen dem Schulnotensystem und sind hochspannend. Sie bewerten Lebensqualität, Verkehrsbelastung, Sicherheit und vieles mehr. Interessant etwa, dass sich besonders die Cracauer wohlfühlen in ihrem Quartier. Die Note 1,9 ist auch im Vergleich zu anderen, grüneren und ruhigeren Stadtteilen, die wir Ihnen noch vorstellen werden, ein herausragender Wert. Insbesondere das subjektive Sicherheitsempfinden hat sich in den letzten Jahren gewandelt, vor allem im Bereich rund um den Bahnhof. All diese Dinge wollen wir morgen Abend mit Ihnen im Jazzkeller diskutieren. Kommen Sie vorbei! Red