Eine gute Woche, dann beginnt die Schule. Wir haben zusammengestellt, was Familien bis dahin noch erleben können.

Das Ferienende naht. Noch bis zum 28. August dauert die schulfreie Zeit für Kinder in Nordrhein-Westfalen an. Danach sind sechs Wochen Sommerpause schon wieder vorbei. Höchste Zeit also, die geschmiedeten Pläne in die Tat umzusetzen. Was in den letzten Tagen der Sommerferien noch ansteht, welche Angebote es gibt und was es in Krefeld zu entdecken gibt, erfahren Sie hier.

SWK Open-Air-Kino

Das Freiluft-Kino an der Krefelder Rennbahn geht passend zum Ferienende in den Schlussspurt. Noch bis zum 28. August stehen täglich aktuelle Filme wie „Dieses bescheuerte Herz“ oder „Mamma Mia“ auf dem Programm. Auf Freitag, 24. August, können sich besonders die jüngeren Gäste freuen: Zur Vorführung von „Jurassic World“ erwarten die Zuschauer fünf Dinosaurier. Anlässlich dieses Erlebnisabends wird der Biergarten schon um 17 Uhr geöffnet und auch für Zuschauer ohne Eintrittskarte offen stehen. Gäste, die für den Film noch zu jung sind, können somit ebenfalls einen Abend in Dino-Atmosphäre erleben.

Mitmach-Bauernhof „Mallewupp“

Jeden Dienstag ist von 15 bis 18 Uhr beim Mitmach-Bauernhof „Mallewupp“ der Streichelzoo geöffnet. Eltern und Kinder können die Tiere streicheln und füttern. Ab 16 Uhr wird ein Ponyreiten angeboten. Der Eintritt kostet zwei Euro. Für Kinder unter zwei Jahren ist es kostenfrei. Das Programm wird in den Ferien auch am Freitag, 24. August, angeboten. Für Kinder von drei bis sechs Jahren wird eine Pony AG angeboten. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite.

mallewupp.de

Ferien im Freizeitpark

Das Phantasialand in Brühl bietet in den Ferientagen die „Fun for 2“-Aktion an. Noch bis zum 30. August gibt es beim Besuch des Freizeitparkes die Karten für einen zweiten Tag im August geschenkt. Außerdem sind die Öffnungszeiten bis zum 26. August auf 9 bis 20 Uhr erweitert worden.

Ein ähnliches Angebot offeriert auch der Movie Park in Bottrop. Bei einer Bestellung des Sunshine-Tickets über den Webshop ist der Eintritt bis zum 31. August für den Folgetag kostenfrei.

Kurse bei Rund um St. Josef

Die letzte Ferienwoche lässt sich in Krefeld auch sportlich nutzen. Die Bürgerinitiative Rund um St. Josef veranstaltet zwischen vom 20. bis 24. August auf dem Schulhof der Josefsschule ein Inlinertraining für Fortgeschrittene. Wer bereits Erfahrung auf den Rollschuhen besitzt, kann täglich von 15 bis 17 Uhr seine eigenen Fähigkeiten beweisen.

Parallel richtet die Bürgerinitiative auch den Workshop „Wände sprechen lassen“ aus. Interessierte haben die Möglichkeit, jeweils von 14 bis 17 Uhr etwas von sich und ihrer Welt auf der Oberfläche einer Wand oder eines Tisches durch Farbe und Formen mitzuteilen. Am Samstag, 25. August, werden alle Werke von 11 bis 13 Uhr ausgestellt. Die Teilnahme ist für Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren kostenlos. Die Plätze sind begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung unter Telefon 843840 nötig.

Minigolf im Uerdinger Stadtpark

Die Minigolfanlage an der Parkstraße, Ecke Weiler Straße, gehört zu den beliebtesten Bahnen in näherer Umgebung. Zusammen mit dem Bahnengolfclub Uerdingen e. V. veranstaltet die Bahn an jedem Donnerstag in den Sommerferien von 17 bis 19 Uhr einen kostenlosen Kurs für Kinder und Jugendliche. Am Donnerstag, den 23. August, findet nun ein Abschlussturnier die Nachwuchs-Minigolfer statt. Eine Anmeldung dafür ist nicht nötig.