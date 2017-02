WZ-Mobil kommt nach Schicksbaum

Krefeld. Immer wieder kommt es an der Straße Am Schicksbaum zu schweren Unfällen. Morgens nehmen viele Schüler den Weg über die viel befahrene Straße zu den Horkesgath-Schulen. Polizei und Stadt wollen mit Schulvertretern neue Konzepte zur Schulwegsicherung diskutieren. Wir wollen Ihre Meinung zur Situation vor Ort wissen. Das WZ-Mobil steht dazu am Mittwoch, 22. Februar, um 15 Uhr am Parkplatz des Discounters Penny, Am Kempschen Weg. Wer verhindert ist, schicke eine E-Mail an: redaktion.krefeldwz.de