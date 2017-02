WZ-Mobil kommt nach Bockum

Krefeld/Bockum. Der Discounter Netto schließt seine Filiale an der Uerdinger Straße. Stattdessen wird die ehemalige Kaiser’s-Filiale nebenan zum Netto-Geschäft. Der Bockumer Bürgerverein fürchtet, dass lediglich ein Lebensmittelgeschäft im Zentrum Bockums auf Dauer nicht ausreichen wird. Teilen Sie die Meinung des Bürgervereins oder reicht Ihnen das Angebot eines Discounters aus? Kaufen Sie generell nicht in Bockum ein? Das WZ-Mobil steht zu diesem Thema am heutigen Mittwoch, 1. Februar, um 16 Uhr vor St. Gertrudis an der Uerdinger Straße. Wer verhindert ist, schickt einfach eine E-Mail an redaktion.krefeld@wz.de oder ein Fax an die Nummer: 855 2824.