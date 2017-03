Horst Hansen Trio, Furiosef, Mondo Mash Up? Welche Krefelder Musiker dürfen zusätzlich beim Folklore-Event am 25. und 26. August auf die Bühne? Darüber entscheiden Sie ab jetzt!

Krefeld. Deutschlands ältestes und größtes Umsonst-und-draußen-Festival für Folk- und Weltmusik erlebt im August seine 40. Auflage. Weit mehr als 10 000 Besucher erwartet der Verein „Initiative Folklorefest Krefeld“ für das letzte Wochenende der Sommerferien auf dem Platz An der Alten Kirche. Das Programm ist so gut wie fertig. An einer Stelle steht allerdings noch ein Fragezeichen. Darüber, welche Krefelder Band hier im endgültigen Ablaufplan stehen wird, entscheiden in diesem Jahr die Leser der Westdeutschen Zeitung. Zur Wahl stehen für das Event am 25. und 26. August das Horst Hansen Trio, Furiosef und Mondo Mash Up. Auf der Internet-Seite der Krefelder WZ läuft ab sofort die Abstimmung. Eine Woche lang haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stimme abzugeben.

Jazz vermischt sich mit Reggae, Polka, Hip Hop oder Fusion

Wer das Horst Hansen Trio wählt, dem versprechen die fünf jungen Musiker aus Krefeld Party-Jazz – eine eigenwillige Interpretation des Genres, bei der die Scheuklappen abgelegt werden und Jazz mit groovigen Reggae-Beats und ekstatischem Polka tanzbar gemacht wird, ohne jedoch den Anspruch an hohe musikalische Qualität zu verlieren. Das Quintett bedient verschiedene Genre wie Hip Hop, Drum’n’ Bass oder Fusion und ist Garant für groovige Rhythmen, wilde Taktwechsel und energetische Improvisationen. Dadurch ziehen seine Shows nicht nur eingefleischte Jazzfans in den Bann, sondern es begeistert auch ein Publikum über Jazzgrenzen hinaus.

Wenn Bananen und Latexhühner zum Sound beitragen

Musikkabarett ist die Leidenschaft von Furiosef mit ihrem umfangreichen Instrumentarium von Klavier und Akkordeon über Trompete und Ventilposaune bis zu Didgeridoo, Berimbao, Vogelstimmenpfeife, Kazoo, Hupe, Kastagnetten, Gong, Spielzeugdrehbüchse, Bananen und Latexhuhn. Pianist Manfred Heinen und der in Krefeld geborene Trompeter Markus Türk lernten sich Ende der 80er-Jahre am Konservatorium in Arnheim kennen. Sie traten zunächst als konventionelles Jazz-Duo auf, bevor sie begannen, deutsche Volks- und Kinderlieder neu zu interpretieren. 1996 nannten sie sich Furiosef und entwickelten ihr Programm in Richtung Musikkabarett weiter. Bei ihnen erwartet das Publikum Heimatlieder, die sich als kleine dadaistische Meisterleistung entpuppen genauso wie „Hänsel und Gretel“ in spanischer Flamenco-Version. Das Duo spielte schon auf internationalen Festivals in Frankfurt, Viersen, Rudolstadt, Görlitz, Geldern, in Italien, den Niederlanden, Belgien, England, Frankreich, Polen und auf Madagaskar. Furiosef war zweimal für den Deutschen Folkpreis Ruth und den Weltmusikpreis Creole nominiert.

Starke Sänger und eine Melange der Musikstile

Das Geheimnis von Mondo Mash Up Soundsystem besteht aus einer energiegeladenen Melange unterschiedlicher Musikstile zwischen Hip-Hop, Funk, Reggae, Jazz und Soul, behält dabei aber immer seine unverwechselbare Note. Drei ausdrucksstarke Sänger und eine Sängerin treffen auf ein neunköpfiges Ensemble. Jazzige Saxofon-Improvisationen gehen Hand in Hand mit Bluessoli auf der Gitarre, karibisch inspirierten Stücken auf der Ukulele und funky Beats mit treibendem Slap-Bass, die dann überraschend in stampfende Off-Beat-Passagen übergehen und dem Publikum in die Beine fahren. 2010 wuchsen die Musiker der verschiedenen Bands des Krefelder Musiknetzwerks Mondoversum zu der Formation zusammen, die es schnell geschafft hat, sich in der Region einen Namen zu erspielen.