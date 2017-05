Krefeld. Diskussionen zur Landtagswahl NRW am Sonntag mal anders: nämlich enger, intensiver, persönlicher, direkter. Gemeinsam mit den Kollegen von der Welle Niederrhein haben wir etwa 20 Leser und Hörer am Montag in einen Bus der Stadtwerke gepackt und landespolitisch relevante Punkte in Krefeld angefahren. Die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule für das Thema Bildung, die Polizei für das Thema Sicherheit, den Hafen für das Thema Industrie. Vor Ort sind wir auf Experten und weitere Interessierte getroffen, unterwegs wurde fleißig debattiert und gefragt. Mit höchstens einer Armlänge abstand.

Kandidaten im Nahkontakt, das war eine tolle Geschichte. Und wir erzählen sie in allen Details auf einer Panoramaseite am Mittwoch (10.5.) in der Printausgabe der WZ und auf wz.de/krefeld.