Herr Schulz, wie fühlt es sich an, sich selbst den Stuhl vor die Türe gestellt zu haben mit dem Verkauf Ihrer Firma an eine Holding von Milliardär Warren Buffet?

Haben Sie etwas von Ihrer neugewonnenen Freizeit?

Schulz: Doch, habe ich. Ich fülle die aus.

Nach dem Verkauf der Firma könnten Sie jetzt sogar den König-Palast kaufen.

Schulz: Dies ist definitiv nicht in meiner Planung vorgesehen.

Der König-Palast wird aber wesentliches Thema bleiben für die Zukunft der Pinguine. Die Gespräche über den neuen Mietvertrag laufen. Laufen sie gut?

Schulz: Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ende. Wir haben in den nächsten drei Monaten noch drei, vier weitere Gespräche. Ich gehe davon aus, dass wir bis Weihnachten wissen, wo es hingeht.

Was sind die Pfeiler für den neuen Vertrag?

Schulz: Mit der aktuellen Situation des Krefelder Eishockeys, der Hallensituation an der Westparkstraße, werden die Pinguine nicht auf Dauer DEL spielen. Wir sind nach den Etatzahlen Vorletzter oder sogar Letzter.

Den Pinguinen fehlen Einnahmen, Sponsorengelder. Haben alle im Club dafür einen guten Job gemacht?

Schulz: Wir haben auf der Position des Geschäftsführers einige Wechsel gehabt. Das ist sicher nicht hilfreich gewesen, zusätzlich Sponsoren zu bekommen. Es ist uns nicht gelungen, in den letzten Jahren in Krefeld Sponsoren zu besorgen, die die Einnahmeseite wesentlich erhöht hätten. Wir haben das versucht. Aber irgendwo bekommen wir das nicht richtig transportiert, dass der Mittelstand in Krefeld, der ja groß ist und bedeutende Firmen hat, mit größeren Summen einsteigt. Da die Schere von Kosten und Einnahmen immer weiter auseinandergeht, wird es schwierig. Alles wird teurer, nur die Einnahmen bleiben oder verringern sich. Daran sind wir mit dem sportlichen Abschneiden in den beiden letzten Jahren natürlich mit schuld.

Das heißt, es braucht jetzt mal eine sportlich gute Saison, um finanziell Luft zu bekommen?

Schulz: Ich glaube, dass das helfen würde. Wir sind jetzt den Weg gegangen mit jungen Spielern, vielen Zugängen, vieles zu verändern und auszutauschen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Fans das so sehen und gutheißen.