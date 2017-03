Krefeld. Bereits am Freitag scheiterten Einbrecher bei ihrem Versuch, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Hardenbergstraße zu gelangen. Zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr hebelten sie mehrfach an der Wohnungstür, diese hielt den Hebelversuchen allerdings stand. Eine Zeugin hörte gegen 14 Uhr laute Geräusche aus dem Hausflur. Sie beobachtete zwei ca. 20 Jahre alte Frauen, die kurz danach das Haus verließen.

Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de