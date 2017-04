Krefeld. In dem Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmittag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Blumentalstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten etwa zwischen 23 Uhr am Montag und 13 Uhr am Dienstag die Tür einer Wohnung im fünften Obergeschoss auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Sie entwendeten eine Uhr, ein Mobiltelefon und hochwertige dekorative Gegenstände. Der Bewohner befand sich während des Einbruchs im Schlafzimmer und schlief. Die Diebe entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.