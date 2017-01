Krefeld Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Krefeld. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 7.1.2017, 17 Uhr und Sonntag, 8.1.2017, 1:20 Uhr die Terrassentür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Parkstraße aufgehebelt und anschließend die ganze Wohnung durchsucht. Bis jetzt steht noch nicht fest, ob und was entwendet wurde. Der/die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.



Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.