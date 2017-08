Die Polizei meldet mehrere Wohnungseinbrüche am Wochenende. Dabei waren die Langfinger aber ziemlich erfolglos.

Laut Polizei hatte am Samstag gegen 19.30 Uhr eine unbekannte Person ein auf Kipp stehendes Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Elisabethstraße geöffnet und war in das Schlafzimmer der Wohnungsinhaberin geklettert. Allerdings wurde sie entdeckt und flüchtete durch das Fenster.

Bereits am Freitag, zwischen 12.30 Uhr und 14.25 Uhr, war eine unbekannte Person in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Roßstraße gelangt. Im zweiten Obergeschoss des Hauses versuchte sie eine Wohnungstür aufzuhebeln, was ihr jedoch misslang. Anschließend flüchtete die Person.