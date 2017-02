Krefeld. Am 19. Februar hat an der Augustastraße in Uerdingen eine Wohnung gebrannt. Ein 64-jähriger Mann erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass ein technischer Defekt oder eine Fehlbedienung eines Gerätes Ursache für den Brand waren. Nun gibt es ein weiteres Todesopfer zu beklagen, die Mutter des 64-Jährigen Verstorbenen. Am Donnerstag ist die 93-jährige Bewohnerin an den Folgen ihrer Verletzungen in der Spezialklinik in Aachen gestorben.