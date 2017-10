Krefeld. Am Sonntagvormittag brannte es in einer Wohnung auf der Grotenburgstraße in Krefeld. Um 10:35 Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Krefeld zu dem Einsatz gerufen. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Nachbarn starken Rauch aus einem Fenster des Hinterhauses festgestellt und die Feuerwehr alarmiert.

Noch bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, befand sich noch eine ältere Dame im Gebäude. Wie durch ein Fenster zu erkennen war, lag die Frau auf dem Boden eines Raumes. Ein Nachbar erkannte die Situation und drang durch ein Fenster ins Gebäude ein, um die Frau ins Freie zu bringen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr waren beide Personen bereits im Freien und wurden von Rettungsdienst gesichtet.

Die betroffene Person wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, der Retter konnte in den Kreise seiner Familie zurückkehren. red