Die Stadt informiert am Donnerstag, 15. März, über 72 geplante, neue Häuser.

Uerdingen. An der Flensburger Zeile in Uerdingen sollen neue Häuser gebaut werden, das teilt die Stadt mit. Das Gebiet soll an der Eutiner Straße, am Lübecker Weg, an der Alte Krefelder Straße sowie an der Flensburger Zeile gebildet werden. Über die Planung informieren Mitarbeiter des Fachbereichs Stadtplanung in einer Veranstaltung am Donnerstag, 15. März, um 18 Uhr in der Mensa der Gesamtschule Uerdingen am Lübecker Weg 56. An der Veranstaltung kann jeder teilnehmen.

Die Stadt stellt den dazugehörigen Bebauungsplan mit der Nummer 736 vor. Dieser wurde aufgestellt, um das Gelände für die Wohnbebauung zu nutzen. Bisher war dort eine Gärtnerei im südöstlichen Plangebiet, diese wurde aufgegeben, so dass die Flächen städtebaulich neugeordnet werden können. Dabei ist eine Mischung verschiedener Haustypen mit einer Gesamtzahl von 72 Wohneinheiten (25 Reihenhäuser, 44 Doppelhäuser, drei Einzelhäuser) geplant.

Mindestens 200 Quadratmeter Grundstück pro Doppelhaus

Als Richtmaß sollten die Doppelhäuser eine Grundstücksgröße von mindestens 200 Quadratmetern, die Reihenhäuser eine Grundstücksgröße von mindestens 180 Quadratmetern erhalten. Die Gebäudehöhen sollen sich mit zwei Geschossen in die umliegende Bestandsbebauung einfügen.

Zur Wahrung des Stadtbildes werden Klinkerfassaden bevorzugt. Die bauliche Dichte und Gestaltung orientiert sich an der umliegenden Bebauung. Die nordöstlich verlaufende Wegeverbindung soll zudem als Fuß- und Radweg gesichert werden. Bei der Veranstaltung am Donnerstag soll es Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung geben. Grundsätzlich sei es Ziel der Stadt Krefeld, ungenutzte oder mindergenutzte Flächenpotenziale im Siedlungsbestand zu entwickeln, um eine Inanspruchnahme von Flächen auf der grünen Wiese zu vermeiden.

Äußerungen zur Planung können noch nach dem Anhörungstermin innerhalb einer Woche beim Fachbereich Stadtplanung, Parkstraße 10, Zimmer 330, schriftlich oder per E-Mail vorgebracht oder zu Protokoll gegeben werden. Hierbei kann die Planung mit Mitarbeitern des Fachbereichs erörtert werden.

Der Planentwurf sowie die wesentlichen Ziele der Planung sind auch auf der Internetseite der Stadt abrufbar unter:

krefeld.de/bauleitplanverfahren