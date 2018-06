Heute beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland – und am Sonntag geht sie auch für Deutschland-Fans so richtig los. Und mit dem ersten Gruppenspiel der Nationalmannschaft gegen Mexiko beginnt die hoffentlich siebenteilige Reihe des Public Viewings der WZ und der Kulturfabrik (Kufa). „Public Viewing hat in der Kufa Tradition. Die Stimmung ist einfach klasse“, sagt Kufa-Vorstand Wolfgang Renno: „In diesem Jahr werden wir uns auf das Wesentliche konzentrieren: das Spiel.“

Das erste beginnt am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr gegen Mexiko. Gegen die Mittelamerikaner gewann Deutschland das Confed-Cup-Halbfinale 2017 sowie vor 20 Jahren in Frankreich das WM-Achtelfinale. Die Torschützen damals: Jürgen Klinsmann und der heutige Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff.

Die Kufa öffnet stets 90 Minuten vor Anpfiff und bleibt mindestens weitere 90 Minuten nach Spielende geöffnet. Sicher sind mindestens noch die Spiele gegen Schweden (Samstag, 23. Juni, 20 Uhr) und Südkorea (Mittwoch, 27. Juni, 16 Uhr). Ob es danach weitergeht, entscheiden allein „Jogis Jungs“ mit ihren Leistungen auf dem Platz. Archivfoto: abi