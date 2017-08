Krefeld. Der Krefelder Leiterplattenspezialist MicroCirtec baut ein neues Pressenzentrum auf, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mit einer neuen 8-Etagenpresse vergrößert das MicroCirtec künftig seine Produktion am Standort Krefeld.

Anfang dieses Jahres hat das Traditionsunternehmen bereits eine neue Galvanikanlage in Betrieb genommen und das Bohr- und Fräszentrum durch weitere Maschinen-Neuanschaffungen erweitert. Nach Ansicht von Geschäftsführer Andreas Brüggen wird die Nachfrage an mehrlagigen Leiterplatten in den Bereichen 4 - 8 Lagen zukünftig stark steigen. Mit der neuen 8-Etagenpresse kann das Unternehmen diese erwartete Steigerung nach eigenen Angaben auffangen und seine Fertigungskapazität für Multilayer nahezu zu verdoppeln. Die Aufnahme der Produktion im neuen Pressenzentrum soll noch im letzten Quartal 2017 beginnen.