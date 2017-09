DIE WZ KREFELD IN SOZIALEN NETZWERKEN

Mit dem Anpfiff zeigten die Uerdinger eine konzentrierte Leistung und gewannen ihr Niederrheinpokal-Spiel beim VfL Tönisberg am Mittwoch mit 3:0. mehr

Anzeige

Die Krefelder Polizei veröffentlicht bereits seit längerer Zeit, an welchen Stellen jeweils schwerpunktmäßig die Geschwindigkeit im Stadtgebiet kontrolliert wird. Nun gibt auch die Stadt Krefeld vorab bekannt, wo das Ordnungsamt überwacht. mehr

Anzeige

Fotogalerie

"Krefeld hautnah" diskutiert im Kornspeicher in Hüls

Am Dienstagabend kamen rund 60 Bürger in den Kornspeicher am Mühlenweg, um die guten und schlechten Seiten von Hüls mit der WZ zu beleuchten und diskutieren. mehr