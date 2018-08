LÖHNE Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind über das Insolvenzgeld gesichert.

INVESTITION Das Unternehmen für Stahl-, Komplett- sowie schlüsselfertigen Industrie- und Gewerbebau hatte in jüngster Vergangenheit rund 3,75 Millionen Euro in die Hand genommen und eine 2000 Quadratmeter große Fertigungshalle gebaut, die im August 2014 in Betrieb genommen wurde. Es war die größte Investition in der Firmengeschichte.

HALLE In der fünften und bis dahin größten Halle auf dem Firmengelände in Linn konnten seitdem Bauteile mit einem Einzelgewicht von bis zu 50 Tonnen und Längen von mehr als 30 Metern hergestellt werden.



AUFTRÄGE Zu den Schwerpunkten der Fertigung von Siebert & Möller gehören beispielsweise Sporthallen. Teile des Stadiondachs des Borussia-Parks im Mönchengladbacher Nordpark kommen aus der Krefelder Produktion. Auch die Stahldachkonstruktion für den Krefelder König-Palast wurde dort gebaut. Ansonsten gehören Fabrik- und Lagerhallen, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Auto- oder Parkhäuser zu den Bauten, für die Siebert-&-Möller-Teile verwendet werden.