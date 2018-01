Die Stadt sucht nach einer Möglichkeit, das unter Denkmalschutz stehende Gebäude auf dem Hauptfriedhof als Kolumbarium zu nutzen und es so vor dem Verfall zu retten.

Der Bedarf ist laut Beigeordneten Thomas Visser generell da. Die Zahl der Menschen nehme zu, die in einem Kirchengebäude ihre letzte Ruhe finden und ihre Hinterbliebenen nicht mit der Grabpflege belasten wollen. Deshalb denkt die Stadt darüber nach, das seit 2011 offiziell geschlossene Krematorium auf dem Hauptfriedhof in ein Kolumbarium umzuwandeln. „Aus Denkmalschutzgründen wäre das sehr wünschenswert, das Krematorium ist Teil des Krefelder Erbes“, ergänzt Eva-Maria Eifert, oberste Denkmalpflegerin der Stadt.

Seit wenigen Tagen ist die Machbarkeitsstudie zum Krefelder Kolumbarium des Mönchengladbacher Architektenbüros bdmp im Ratsportal digital eingestellt. Das 1914 nach den Plänen des Architekten Anton Rumpen (1877-1951) im Stil des Historismus gebaute und 1915 eröffnete Krematorium passt in das Ensemble der Torhäuser an der Martinstraße und der großen Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof. „Vor dem Ersten Weltkrieg gab es eine große und stark anwachsende Technikbegeisterung; das Krematorium ist Ausdruck davon“, erklärt Eifert. Wenn auch religiös schwierig.

Das Grundwasserproblem war von Beginn an bekannt

„Friedhöfe galten lange Zeit im Katholizismus und Protestantismus als Einrichtung für die Ewigkeit“, ergänzt Visser. Auch die Auferstehung anhand von Asche in der Urne sei laut Eifert schwer darstellbar gewesen. Deshalb hatte Rumpen zwei sich über dem hinabsenkenden Sarg schließende Marmorschalen entworfen, in Anlehnung an die Erdbestattung.

Während der vordere Teil des Gebäudes als kleinere Trauerhalle genutzt wurde, war im unteren, rückwärtigen Bereich die damals hochmoderne Technik mit Verbrennungsofen und Abluft untergebracht und eine Grundwasser-Sperre eingebaut. „In diesem Bereich gab es schon immer hohes Grundwasser und bei zwei Untergeschossen stieß das tiefste schon damals an das Grundwasser“, sagt Friedhofs-Chefin Heike Blondin.

Während in vergangenen Jahrzehnten die Textil- und Edelstahl-Industrie das Grundwasser für ihre Produktion nutzte, sei das zuletzt immer weniger geworden – und damit das Grundwasser für das Gemäuer zu einem ernsthaften Problem geworden. 1998 war der Verbrennungsbereich einschließlich moderner Ablufttechnik noch grundsaniert, der Gasverbrauch optimiert und das Dach saniert worden.

Nur fünf Jahre später trat der erste große Schaden wegen eindringender Nässe auf. Der Bau von Rigolen im Vorbereich des Krematoriums hielt dem Wasser nicht lange stand. 2011 wurde der nächste große Schaden nach begonnener notwendiger Ausmauerung des Ofens festgestellt. Im Dezember des selben Jahres wurde der Betrieb eingestellt.