Das sind Ihre WZ-Ansprechpartner. Projekt „Krefeld hautnah“ stellt außerdem ab Samstag die Bürgervereine vor.

Krefeld. Am Samstag startet die WZ mit dem Projekt „Krefeld hautnah“. Als logische Ergänzung und Verfeinerung unseres Stadtteilchecks holen wir die Krefelder wieder vor deren Haustüre ab. Wir übertragen die Wünsche, Stärken, die Sorgen, das Potenzial, die Vielfalt und den Stolz der Stadtteile auf Mutter Krefeld. Es ist die Stimme der Krefelder, die hier spricht: Bis zum Jahresende stellen wir die Ergebnisse einer groß angelegten Umfrage unter mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürgern vor. Dazu stellen wir Krefelds gesellschaftliche Basis vor: die Bürgervereine.

Während des Stadtteilchecks hatte die WZ die Krefelderinnen und Krefelder nach ihrem Lebensgefühl in ihrem Kiez befragt. Zum Beispiel zur Qualität, zur Infrastruktur, zum ÖPNV-Angebot, zu Ärzteversorgung, zur Nahversorgung. Die Krefelder haben ihre Antworten am Schulnotensystem orientiert und diese Chance fleißig genutzt. Redaktionsleiter Michael Passon freut sich: „Die Resonanz war enorm und diesen kleinen Schatz können wir der Stadt Krefeld, ihren Funktionsträgern und Bürgern jetzt in allen Details präsentieren. Stimme der Krefelder zu sein empfinden wir als besondere Verantwortung.“

Etwa alle drei Wochen fällt der Fokus auf einen neuen Stadtbezirk. Es wird neben der Präsentation der Ergebnisse auf allen Kanälen der Westdeutschen Zeitung jeweils eine Veranstaltung vor Ort geben, zu der wir alle interessierten Anwohner herzlich einladen. Dort diskutieren wir die Meinung der Bürger zu ihrem Umfeld und ihrer Lebenswirklichkeit mit Politikern, Multiplikatoren, Bürgervereinen – und, na klar, mit den Bürgern selbst.

Natürlich stehen die Bezirke während der speziellen Projektzeiträume auch auf unseren beliebten Stadtteilseiten besonders im Fokus. Da sind auch die Bewohner noch einmal intensiver gefordert, ihre Geschichten zu erzählen, Tipps und Hinweise zu geben, Fragen zu stellen. Wir greifen Ihre Themen wie gewohnt auf, recherchieren und schreiben darüber. Sie, liebe Leserinnen und Leser, sollen die Gesichter der für Ihren Stadtteil zuständigen WZ-Redakteure noch besser kennenlernen. Jeder Reporter ist mindestens für den erstgenannten Bezirk hauptverantwortlich und betreut andere Bezirke mit.

Die 35 Bürgervereine sind von der WZ angeschrieben worden. Sie stellen sich in einem Steckbrief vor. Ihre Arbeit, ihre Wünsche für die Stadtteile, ihre vielfältigen Projekte. Was das Wirken der wichtigen Bürgervereine für Krefeld und seine Kieze historisch und aktuell bedeutet, stellen wir in den nächsten Monaten detailliert dar. Zudem wird es ein einmonatiges Online-Voting geben, indem die Bürgervereine ihre Mitglieder, Freunde und Förderer dazu motivieren sollen, sie in die oberen Ränge zu klicken. Die WZ belohnt die erfolgreichsten Teilnehmer mit großzügigen Spenden für wichtige Stadtteil-Projekte.

Auch nach dem Projekt „Krefeld hautnah“ soll es für die Bürgervereine eine feste Ecke in der Krefelder WZ geben. Eine, in der sie ihre ungeschminkte Meinung zu aktuellen Themen in der Stadt vertreten können. Noch intensiver als sonst.

Freuen Sie sich mit uns auf „Krefeld hautnah“. Wir starten am Samstag.