Helmut Döpcke und Frank Meyer verteidigen die AöR-Pläne gegen „bewusst gestreute Fehlinformationen“.

Die Umwälzungen sind gewaltig. Krefeld wird 2019 frühzeitig aus dem Haushaltssicherungskonzept und in eine bislang unverhoffte Handlungsfähigkeit rutschen. Dazu will die Verwaltung mit dem Kommunalbetrieb Krefeld (Anstalt öffentlichen Rechts, AöR) ihre Struktur schlanker, effektiver und effizienter aufstellen. Eine Modellrechnung ergibt Effizienzgewinne von rund 77 Millionen Euro auf 20 Jahre im Vergleich zur momentanen Aufstellung. Also alles bestens? Eine Frage der Perspektive. Der Eigenbetrieb ist eine schwere Geburt, weil viele Interessen daran hängen. Oberbürgermeister Frank Meyer und AöR-Projektleiter Helmut Döpcke im WZ-Interview über viele Chancen und Sicherheit für die städtischen Mitarbeiter, aber auch gezielte Fehlinformationen und lähmende Störfeuer.

Herr Döpcke, SPD und CDU wollen heute im Finanzausschuss nicht über den Haushalt beraten, die Abwassergebühren dürften in den Fokus rücken und damit erneut die Anstalt öffentlichen Rechts. Gelegenheit, mit einigen Legenden aufzuräumen?

Helmut Döpcke: Zum Beispiel?

Zum Beispiel, dass die Einsparungen aus der Modellrechnung stark geschönt sind, um die Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts zu rechtfertigen und als besonders effizient darzustellen. Und dass die Berechnung der Abwassergebühren dafür als Vehikel dient.

Döpcke: Ja, das ist in der Tat ärgerlich und vor allem falsch. Da werden in der öffentlichen Diskussion Zusammenhänge mit gebührenfinanzierten Leistungen wie eben dem Abwasser hergestellt, die in der Modellrechnung komplett außen vor sind. Da vermengen Menschen, die es besser wissen müssten, offenbar Sachverhalte, die gar nichts miteinander zu tun haben.

Woraus errechnen sich dann die 77 Millionen?

Döpcke: Grob gesprochen aus zwei Blöcken. Der erste Teil ist der gezielte Ressourceneinsatz. Ein stark vereinfaches Beispiel: Heute haben Sie für unterschiedliche Aufgaben in der Grünpflege drei Rasenmäher und drei Angestellte in drei unterschiedlichen Fachbereichen. Geht ein Mäher kaputt oder wird ein Mensch krank, hat die Abteilung ein Problem. Das ist anders, wenn Aufgaben und Personal gebündelt werden, und das ist Ziel der AöR.

Der andere Block?

Döpcke: Heute klafft oftmals eine Lücke zwischen Fachbereichen, die bauen, und denen, die den Bau unterhalten müssen. Künftig wollen wir Planung, Bau und Unterhaltung aus einer Hand anbieten und somit gewährleisten, dass ein Bau-Projekt über seine gesamte Bestandsdauer durchdacht ist. Sowas nennt man Lebenszyklus-Ansatz.