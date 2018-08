Rice: Ich habe in meinen Beratungen viele Menschen aus typischen freiberuflichen und künstlerischen Bereichen und viele nebenberufliche Interessenten. Zu mir kommen zum Beispiel viele Menschen aus dem Gesundheitswesen, wie Ergotherapeuten und Ärzte. Aber auch viele aus dem IT-Bereich mit guten Ideen, die sich durch die Digitalisierung ergeben – wie zum Beispiel zu Smart Home, Webapplikationen und Apps. Einige kommen aus der Gaming- oder grafischen Sparte. Und im künstlerischen Bereich ist es eh nicht so, dass man fest angestellt wird, die Kreativen müssen sich selbstständig machen, da es in Agenturen und Unternehmen nur Projektvergaben gibt.

Preen: Früher haben wir bei Existenzgründung viel über haushaltsnahe Dienstleistungen gesprochen. Das waren Gründer, die dann meist alleine und mit einem Büro zuhause gearbeitet haben. Seit einiger Zeit sind es spannende Ideen, die die Leute haben. Sie fangen statt allein auch gleich im Gründerteam an oder mit mehreren Mitarbeitern mit sozialversicherungspflichtigen Anstellungen. Wachstumsträchtige Unternehmen, welche uns Wirtschaftsförderern die Hoffnung geben, dass sie bald noch mehr Leute einstellen und zu den Gewerbesteuereinnahmen der Stadt beitragen.

WZ: Und wie leicht oder schwer ist es in Krefeld für die Gründungswilligen über die gute Idee hinauszukommen?

Rice: Die Finanzierung zu sichern und bezahlbare Räume zu finden, sind zwei extrem wichtige Punkte. Wir reden von vielleicht 25 000 bis 30 000 Euro für Büro, Ausstattung und Werbung, die man braucht. Banken ist diese Summe oft zu gering und der Aufwand zu hoch, um bei der Finanzierung mitzumachen oder ein Förderdarlehen anzuschieben. Verwandtendarlehen sind dann eine Möglichkeit, oder bei den Kreativen bestimmte Fördertöpfe. Crowdfunding ist auch eine Idee, das habe ich 2017 aber nur zweimal erlebt, dass jemand diesen Weg gegangen ist.

Preen: Die Banken sind halt sehr unter Druck. Gerade in jüngster Zeit ist es schwierig, wenn von den Kunden keine Sicherheiten geboten werden können.

WZ: Wenn der Standort beziehungsweise die Gründung durch Finanzierungs- und Raumprobleme schwierig ist, was kann dann aus Ihrer Sicht getan werden?

Preen: Wir müssen noch mehr an Mikrostandorten tun. Beispiele wie das Gründungszentrum „Base Camp“ von Kleinewefers im K2-Tower zeigt, wie Gründern geholfen werden kann. Auch SimpliOffice im Europark Fichtenhain und das Pionierhaus in der Samtweberei haben Neugründungen sozusagen aufgesogen. Das Pionierhaus war in kürzester Zeit voll und es konnten Firmen gehalten werden, die sonst vielleicht nicht mehr in Krefeld wären. Es muss noch mehr solcher Projekte geben. Deshalb will die Wirtschaftsförderung sich in Zukunft auch selbst engagieren und eigene Raumangebote für Gründer machen. Wir sind da aktuell in Gesprächen. Mehr kann ich noch nicht sagen. Aber es ist ein wichtiger Baustein, um in Krefeld eine Gründerszene zu etablieren.

Rice: Und dadurch Arbeitsplätze zu schaffen. . .

Preen: . . . und mittelfristig weitere Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt zu erreichen.