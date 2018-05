Naturschützer Paul Nothers warnt vor den massiven Folgen für das Ökosystem, wenn die Insektenpopulation weiter so drastisch abnimmt.

Paul Nothers ist graduierter Landwirt und setzt sich seit Jahrzehnten für Umwelt- und Naturschutz ein. Der Hülser war Mitglied im Umweltausschuss und ist unter anderem im Naturschutzbund (Nabu) und Entomologischen Verein Krefeld aktiv. Letzterem stellte er in den 1980ern als erstes sein Grundstück für Zählungen und Beobachtungen von Insekten zur Verfügung. 2014 brachte ihm sein Engagement das Bundesverdienstkreuz.

Herr Nothers, Sie leben auf Ihrem Hof in Hinterorbroich sehr im Einklang mit der Natur. Was hat sich in den vergangenen Jahren allein mit einem aufmerksamen Blick schon verändert?

Paul Nothers: Ich habe 1960 den Betrieb auf meinem Hof angefangen. Da gab es Insekten in Hülle und Fülle: Schmetterlinge, Fliegen, Mücken, Wespen. Heute können wir Pflaumenkuchen draußen essen und kaum eine Wespe will mitessen. Doch es sind nicht nur die Insekten, die weniger werden. Was besonders auffällt: Früher trällerten auf unseren großen Obstwiesen die Feldlerchen. Heute sind sie äußerst selten geworden - wie Schwalben oder Kiebitze. Das sind alles Dinge, die jeder in seinem Garten feststellen kann.

Das klingt, als gerate der ökologische Kreislauf im Ganzen aus dem Gleichgewicht und der extreme Rückgang der Insektenpopulation ist nur ein Indikator dafür. Worin liegt ihrer Meinung nach die Ursache für die Probleme?

Nothers: Eine große Rolle spielt der Einsatz von Herbiziden und Pestiziden, insbesondere Neonikotinoide und Glyphosat, in der Landwirtschaft. Das Problem ist gar nicht mehr vorrangig das Ausbringen an der Oberfläche, was mittlerweile ja auch zum Teil schon verboten ist. Das Saatgut wird bereits mit Neonikotinoiden gebeizt, also umhüllt. 90 Prozent der Gifte verbleiben in der Erde - nur zehn Prozent gehen in die Pflanze. Da die Stoffe wasserlöslich sind, vergiften sie nicht nur unseren Boden, wo sie Nützlinge wie Regenwürmer gefährden. Sondern können auch durch Verdunstung über die Luft weitergetragen werden. Das ist auch die Theorie der Entomologen. Sonst ist kaum zu erklären, warum selbst in Naturschutzgebieten wie dem Hülser Bruch der Insektenbestand so dramatisch zurückgegangen ist. Und die Gifte töten auch indirekt, indem sie das Immunsystem von Vögeln und Insekten angreifen und sie anfälliger für Krankheiten machen.

Wird denn bezüglich der Pflanzenschutzmittel nicht genug geforscht?