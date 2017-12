PCC ist die Abkürzung für Precision Castparts Corporation und die Tochter von Buffets Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Die Holding investiert unter anderem in Luftverkehrsgesellschaften und Banken. PCC ist Industriezulieferer, in fast allen Flugzeugen sind Teile von PCC verbaut.

Die Edelstahlprodukte von der Kuhleshütte in Oppum gelten als optimale Ergänzung. PCC ist erst seit 2015 Teil der Berkshire Hathaway, 37 Milliarden Dollar hat Buffet für das Unternehmen bezahlt. Die Schulz-Gruppe mit Dienstsitz in Oppum und einer Dependance an der Hülser Straße beschäftigt rund 350 Mitarbeiter, macht einen Jahresumsatz von rund 170 Millionen Euro.