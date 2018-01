Tausende kamen am Wochenende in den Genuss der Krefelder Karnevalskunst. Auf den Bühnen und in den Sälen waren eine Menge los.

Stadtteile. Krefeld, helau! Die Karnevalssession ist in vollem Gange und auch am Wochenende wurde in den Stadtteilen wieder jeck gefeiert. Die WZ war vor Ort und berichtet von den Fest- und Jubiläums-, Damen- und Kostümsitzungen sowie einer Karnevalsrevue.

Bei der KG Eulenturm lautet das Motto „Wilder Westen“

Seit 2016 fühlt sich die KG „Eulenturm“ im Oscar-Romero-Haus in Gartenstadt so richtig wohl. Die 1932 gegründete Gemeinschaft, die also in zwei Jahren ihr dann närrisches 88-jährige Bestehen groß feiern wird, traf sich diesmal dort – erst zur Damen- und dann zur Kostümsitzung. Das Outfit der karnevalistischen Familie spiegelt dabei das diesjährige Motto wider: „Der Wilde Westen ist bereit für die fünfte Jahreszeit“.

Sieht man einmal bei der Kostümsitzung von den Musikern der „Rhienstädter“ ab, ist es größtenteils wieder einmal der eigene hausgemachte Karneval, der den Gästen Spaß macht. Egal, ob bei den Auftritten des Eulen-Männerballetts, dem Tanz der Damen zu flotten Westernmelodien oder die kessen Show-Girls in ihren silber-schwarzen Kostümen.

Die KG hat derzeit etwa 70 Mitglieder. Davon stehen am Samstag etwa zwei Drittel auf der närrischen Bühne. Die älteste Akteurin ist Liane Terhorst (78), die jüngste Lea Santelmann (10). Eine Tür bleibt erst einmal verschlossen. Dahinter ist die Künstler-Garderobe der „VUMIK“. Dies steht für die Vereinigung Uerdinger Minister im Karneval. Die Ex-Minister, darunter der 1. Vorsitzende Günter Herx, müssen sich erst einmal für ihre Hit-Parade entsprechend herrichten. Langanhaltender Applaus, als sie unter anderem in den Outfits von Roland Kaiser, Maite Kelly oder Jürgen Drews auftraten. Dahinter verbergen sich Willi Weber, Ulrich Hillenbrand und Günter Herx.

Aus Uerdingen schauen die kleinen und großen Tollitäten zu einer Stippvisite vorbei. So das große Prinzenpaar, Reimund II. und Klaudia I., und mit den Pagen und Garden der Kinderprinz der Rheinstadt Uerdingen, Manuel II. Wie in den Jahren zuvor, führen Wolfgang Köhn und seine Vize-Präsidentin Roswitha Müller durch das mehrstündige Programm. Natürlich darf in Erinnerung an den Eulenturm, eines der letzten Wahrzeichen der alten Stadtmauer, der Eulen-Song nicht fehlen.

Im Laufe des kurzweiligen Abends wird für 25-jährige Mitgliedschaft noch Roswitha Müller geehrt; seit 20 Jahren ist Ursula Seeber dabei. Das Programm kommt an. So auch die „Oedingsche Lieder“ von Rheinschiffer Jürgen Matz, die Sketche, das Schwarzlicht-Theater oder die News der „Neuen Blatt-Redakteurin“ Christina Köhn.