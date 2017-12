Krefeld. Am Freitagabend ist es im Kreuzungsbereich von Gladbacher Straße und Ispel Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Polizeiangaben waren dort gegen 19.50 Uhr zwei Autos zusammengestoßen – zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Fahrer aus einem der Autos schneiden. Bereits am Mittwochmorgen hatte es auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung einen schweren Unfall gegeben. Dort war ein elfjähriges Mädchen auf dem Rad von einem Lastwagen angefahren worden und an den schweren Verletzungen gestorben. ckd