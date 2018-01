Seit sieben Jahren ist Manfred Harte obdachlos. Das hat nicht nur psychische Spuren hinterlassen. Ein Einblick.

Ein Tag ohne Sorgen, einen warmen Ort zum Schlafen, geregelte Mahlzeiten – all das ist für Manfred Harte eine blasse Erinnerung. Der 59-Jährige lebt seit sieben Jahren auf Krefelds Straßen. Der Komfort von einst, die soziale Sicherheit, die er hatte, sind verschwunden. Wie er auf der Straße gelandet ist, will er nicht verraten. Doch seine Falten sprechen Bände.

Im Winter wird sein Alltag von der Suche nach warmen Orten dominiert, von denen er nicht sofort wieder vertrieben wird. „Ich gehe gleich ins Backwerk und hole mir einen Kaffee. Ich muss mich dringend aufwärmen, meine Hände sind schon ganz steif“, sagt er. Die Münzen für ein Heißgetränk hat Harte sorgfältig abgezählt. Mit dem Geld kauft er sich nicht bloß einen Kaffee, sondern vor allem ein Bleiberecht für ein paar Stunden in der Wärme. Seine wenigen Habseligkeiten trägt er in zwei Tüten. Was er an Kleidung besitzt, trägt er am Körper – so viele Schichten wie möglich. Denn die Kälte findet ihren Weg in jede Ritze.

Betteln kostet ihn große Überwindung

Ein wenig Geld macht er mit dem Sammeln von Pfandflaschen, aber er ist auch aufs Betteln angewiesen. Nach sieben Jahren auf der Straße ist ihm das immer noch unangenehm. „Das erfordert eine sehr große Überwindung. Die ersten zwei Jahre habe ich mich komplett ohne Betteln durchgeschlagen. In den härtesten Phasen habe ich mich dann in die Psychiatrie einweisen lassen, da ist es wenigstens warm und man bekommt Essen. Inzwischen frage ich nach Geld, aber nicht so aufdringlich wie andere“, erzählt er.

Manfred Harte ist abhängig von Opiaten. Mehrfach am Tag raucht er Heroin, von Spritzen lässt er die Finger. „Es mag wie ein Klischee klingen, doch anders ist mein Leben auf der Straße nicht auszuhalten. Es fühlt sich für eine kurze Zeit an wie nach einem schönen Gottesdienst, wenn man mit dem Segen des Priesters die Kirche verlässt.“ Der Konsum habe seine Schattenseiten, koste Geld, und auf Dauer lasse sich die Realität nicht verdrängen. Unzählige Male habe er versucht davon loszukommen. „Kalter Entzug, alleine in einem Zelt.“ Mit vielen Tabletten, um überhaupt Schlaf zu finden. Er legt Wert darauf, nicht mit den Drogenabhängigen am Theaterplatz in einen Topf geworfen zu werden. Auch wenn deren Leben von sozialem Abstieg geprägt sei.