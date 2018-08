Seit fast einem Jahr wohnt der 20-Jährige zusammen mit Johanna Einhoff (21) und Florian Kück (20) an der Ottostraße, direkt neben dem Gemeindehaus von St. Thomas Morus. „Visionauten-WG“ nennt das Bistum Aachen die etwas andere Wohngemeinschaft, die es in Aachen schon länger gibt und die 2017 als Pilotprojekt in Krefeld gestartet ist. Nach dem Leitsatz „Living, Growing, Working“ sei es ein Angebot für junge Menschen auf der Suche. Wonach eigentlich? „Ich glaube, dass es sich lohnt, der Frage nachzugehen, ob es sich lohnt“, sagt Gemeindereferentin Anne Hermanns-Dentges, die das Projekt in Krefeld betreut. Etwa, wofür es sich lohnt, jeden Morgen aufzustehen. Oder warum es sich lohnt, sich nach der Schule Zeit zu nehmen, bevor es mit Ausbildung oder Studium weitergeht. Von zu Hause wegzuziehen, vielleicht in eine andere Stadt – oder doch wieder zurückzukommen. Es geht um Lebensentscheidungen: Welcher Job macht mir Spaß? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Was will ich bewirken?

Wofür lohnt es sich dann? Wenn Johanna von ihrer Zeit in der Kita des Familienzentrums St. Martin im Krefelder Süden erzählt, dann leuchten ihre Augen. „Für mich lohnt es sich, mit einem Lächeln zur Arbeit zu fahren, als Kollegin und als Teil des Teams akzeptiert und geschätzt und von den Kindern gebraucht zu werden.“ Nach dem Abi ging Johanna den für sie logischen Weg: Lehramtsstudium an der RWTH Aachen. „Ich habe schnell gemerkt, das ist nicht das, was ich will.“ In der Zeitung sei sie auf die Visionauten-WG in Krefeld gestoßen. „Das war ein schöner Tapetenwechsel – mal raus aus der Stadt, etwas Distanz zu den Eltern schaffen, die aber nicht unüberwindbar ist.“ Und zu merken: „Aachen ist einfach die schönste Stadt der Welt.“ Deshalb geht es für die 21-Jährige nach einem Jahr an der Ottostraße zurück in ihre Heimat – aber nicht in den Kindergarten. „Das war eine schöne Zeit, aber ich möchte so nicht den Rest meines Lebens verbringen“, weiß sie heute. Stattdessen macht sie eine Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit, „weil ich da auch meine Affinität für Sprachen einbringen kann“.

Hannes ist aus Willich mit vielen Fragezeichen zu seiner Zukunft in die Visionauten-WG gezogen. Aber eines wusste er vor einem Jahr: „Wenn ich ein Studium oder eine Ausbildung anfange, dann will ich das auch durchziehen.“ Das FSJ im Jugendzentrum Jojo hat der 20-Jährige durchgezogen. Sein Fazit: „Ich habe mich durch die Wertschätzung, die ich von den Kindern und Jugendlichen bekommen habe, sehr wohl gefühlt.“ Auch wenn er, genau wie seine Mitbewohnerin, am Ende weiß: „Die Arbeit war eine super Erfahrung, aber im Sozialen Bereich will ich in Zukunft nicht arbeiten.“ Florian dagegen hat in der Arbeit in der Jugendeinrichtung Café Oje seine Erfüllung gefunden. „Früher dachte ich, ich studiere bestimmt mal so etwas wie Stadt- und Raumplanung oder Geologie.“ Jetzt soll es Soziale Arbeit werden.

Am Ende komme eben niemand an dieser einen Frage vorbei, sagt Gemeindereferentin Hermanns-Dentges: „Wofür lohnt es sich, zu leben?“