Krefeld. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwochnachmittag vor starkem Gewitter am Niederrhein - auch Krefeld ist davon betroffen. Außerdem könne es zu Starkregen und Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde kommen. Auch Hagel sei möglich, so die Meteorologen. Die Warnung gilt bis 17.30 Uhr.

Bereits Anfang der Woche hatten die Meteorologen vorhergesagt, dass es nach den sonnigen Pfingsttagen ungemütlicher werden könnte. red