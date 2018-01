Krefeld. Am Donnerstag kann es in Krefeld zu orkanartigen oder stürmischen Böen kommen, davor warnt der Deutsche Wetterdienst am Mittwochnachmittag. Dabei werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h erwartet.

Die Feuerwehr warnt aus diesem Anlass ganz besonders davor, während oder nach einem Sturm Waldstücke zu begehen. Auch sollten Alleen und Parkanlagen bei Starkwind und Sturm möglichst gemieden werden. Die gesamte Feuerwehr Krefeld und die eingebundenen Hilfsorganisationen werden aufgrund der prognostizierten Wetterlage am Donnerstag in erhöhter Alarmbereitschaft sein. red