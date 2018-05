Krefeld. In weiten Teilen von NRW war es am Wochenende sehr warm. Besonders heiß war es aber laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes unter anderem in Krefeld.

Zusammen mit Duisburg erreichte die Seidenstadt nach Angaben der Meteorologen rund 30 Grad - und war damit einer der heißesten Orte in NRW. Auch am Sonntag kratzten einige Orte im Münsterland und Rheinland an der 30-Grad-Marke. Am Nachmittag warnte der Deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern in NRW. red/dpa