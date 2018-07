Neben der Dauersperrung vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum schränkt auch die Baustelle schräg gegenüber den Verkehr ein.

Gefühlt ist es der größte Bagger außerhalb eines Braunkohletagebaus, der sich am Westwall ausgebreitet hat. Gemeinsam mit einem etwas kleineren gelben Bagger hat diese riesige orangefarbene Baumaschine in die rechte, östliche Häuserfront eine klaffende Lücke gerissen. Für Autofahrer, die von Süden kommen, heißt es: Sackgasse, keine Wendemöglichkeit. Neben der dauerhaften Sperrung vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum (KWM) ist häufig also auch diese Seite dicht. Aktuell zwar kurzzeitig nicht, aber insgesamt wird die Baumaßnahme „noch vier weitere Monate“ dauern, wie das Krefelder Unternehmen E-Bau mitteilte – also mindestens bis Mitte November.

Die Meinungen der Anwohner zu diesen beiden Sperrungen sind höchst unterschiedlich. Aber die, die dagegen sind, geben ihre Meinung meist vehement kund. „Meiner Meinung nach müssten man die zuständigen Beamten entlassen und die Straße endlich wieder öffnen“, sagt Knut Voss zur seit Jahren andauernden Sperrung der Westseite des Joseph-Beuys-Platzes (ehemals Karlsplatz) direkt vor dem KWM: „Dieses entstandene Verkehrschaos ist mehr als lästig und hätte verhindert werden können.“ Und auf dem Platz selbst? Keine Baustelle, keine ersichtlichen Fortschritte. Nur eine ungepflegte Grünfläche vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum.

„Wir fordern natürlich die Öffnung. Und die betroffenen Bürger haben eine Stinklaune, denn seit 2012 passiert hier nichts.“

Sabine Höntzsch, Krefelder Freunde

Auch die Krefelder Freunde, die „unpolitisch lokalpolitische Gruppe“, deren Mitinitiatoren direkt hinter dem KWM ihre Werbeagentur haben, ärgern sich über den Status quo. „Wir fordern natürlich die Öffnung des Westwalls. Und die betroffenen Bürger haben eine Stinklaune, denn seit 2012 passiert hier nichts“, sagt Sabine Höntzsch. Seit sechs Jahren schon ist die Straße geschlossen, und wird es wohl auch bleiben. Und bis der Platz wieder hübsch sein wird, werden ziemlich genau noch zwei weitere Jahre vergehen.

Laut Aussage der Stadtverwaltung laufen derzeit die Vorbereitungen für die Ausschreibung, die Bauarbeiten beziehungsweise die „vorbereitenden Maßnahmen sollen noch in diesem Jahr beginnen“. Da die Bauzeit aber auf mehr als ein Jahr veranschlagt ist, rechnet die Stadt mit einer Fertigstellung des Platzes im Sommer 2020.

Was die Anwohner neben dem nicht zum Verweilen einladenden Platz aber vor allem stört, ist die Verkehrssituation. Denn der Verkehr wird dadurch nicht weniger, sondern nur in andere Straßen umgeleitet. Sabine Höntzsch nennt vor allem die Blumenstraße, die Evertsstraße sowie die Lenssenstraße, in denen die Anwohner allesamt unter der Mehrbelastung ächtzen. „Wir sind alle total sauer“, sagt sie. „So wird die Verkehrslage nur noch verschlechtert“, sagt auch Hans-Joachim Olgemann. Martina Mattner ergänzt: „Mich persönlich stört die Sperrung. Ich wäre dafür, dass die Straße wieder geöffnet werden würde.“