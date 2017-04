Westside wird abgerissen für Eigentumswohnungen

Krefeld. Die Disco Westside ist Geschichte. Jahrzehntelang trafen sich die Krefelder am Westwall 77-79, um dort zu dem Sound der 70, 80 und 90er-Jahre zu tanzen. Vorbei. Das in den 50er-Jahren erstellte Gebäude soll noch in diesem Jahr abgerissen werden. Der Krefelder Investor Eric Schomaecker plant dort den Neubau von zehn Eigentumswohnungen mit Tiefgarage. yb