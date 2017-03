Termine Auch bei der Pferdemesse, der Equitana in Essen, dreht sich bis Sonntag, 26. März, alles um das Thema Westernreiten und Horsemanship. Es gibt Vorführungen und Ausbildungs-Tipps von Trainern und Reitern der Szene mit Themenschwerpunkten rund um das Westernreiten.

Hof Das Pferdesportzentrum auf dem Katharinenhof von Karl Heinz und Brigitte Dreßen liegt an der Willicher Straße 101 in Fischeln. Dort werden Kurse und Veranstaltungen rund ums Pferd für Groß und Klein angeboten. Zwei Termine sollten sich Westernreiter und alle, die es werden wollen, merken. Am 20. und 21. Mai sowie am 29. und 30. Juli finden dort Turniere der Western Reiter Rheinland statt. Kontakt: Telefon: 0175/41 27 704, Mail: info@pferdesportzentrum- krefeld.com