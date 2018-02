Alte Feuerwache als Drehort für einen Werbefilm.

Cracau. Die Alte Feuerwache an der Florastraße hat unerwarteten Besuch erhalten. Die Tischtennisprofis Timo Boll und der Däne Michael Maze lieferten sich in der Turnhalle der historischen Wache ein hitziges Duell. Dort wo die Feuerwehrmänner – vor dem Umzug in die neue Hauptfeuerwache – jahrzehntelang ihre Muskeln stählten, wurde nun Tischtennis gespielt. Boll, der bisher erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler, aktuell auf Weltranglisten-Platz drei, und Maze sind die beiden Hauptdarsteller in einem Werbefilm der Tischtennismarke Tamasu Butterfly.

Der Clip wird wahrscheinlich Mitte März veröffentlicht

Die Europazentrale der Firma befindet sich in Krefeld-Fichtenhain. „Auf der Suche nach einer geeigneten Location habe ich im Presseamt der Stadt nachgefragt. Hier erhielt ich den Tipp, mir doch die Halle in der Alten Feuerwache anzuschauen. Gesagt, getan. Sie passte mit ihrem Charme optimal in unsere Vorstellungen“, sagt Matthias Heuser, der mit seiner Produktionsfirma „Neuartig“ den Film produziert. Vor Ort wurde die ebenfalls leerstehende Fahrzeughalle zum Filmen genutzt. Insgesamt drehte das 15-köpfige Filmteam dort 30 Stunden für den Streifen. Er wird voraussichtlich ab Mitte März im Internet unter zu sehen sein:

butterfly.tt