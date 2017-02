Krefeld. Die 13-jährige Mandy K. wird seit letzter Woche Montag (6. Februar 2017) vermisst. Mandy ist 1,55m groß und hat mittellange, braune Haare. Als sie Montag zum letzten Mal gesehen wurde, trug sie einen roten Strickpullover, eine schwarze Lederjacke, eine blaue Jeanshose und helle Schuhe. Zuletzt wurde Mandy am 6. Februar gegen 7.15 Uhr in einer Einrichtung an der Hubertusstraße gesehen. Nach Angaben der Polizei gibt es zudem Hinweise, dass sie sich am vergangenen Mittwoch und Donnerstag (8. / 9. Februar) im Bereich der Obergath aufgehalten hat.

Hinweise erbittet die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de