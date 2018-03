Im Meer treibendes Plastik ist ein weltweites Problem. In Krefeld kümmern sich Experten um Produktionsreste aus der Autoindustrie.

Krefeld. Hier ein rundes Loch, da eine viereckige Auslassung: Kabel, Heizungs- beziehungsweise Lüftungskanäle brauchen ihren Platz in Armaturenbrettern – beziehungsweise in den Instrumententafeln, wie die Konstruktionen im Fachjargon heißen. Dafür wird gestanzt und gefräst. Je nach Fahrzeugmodell bleiben von den fünf bis acht Kilo schweren geformten Kunststoffteilen 300 bis 800 Gramm Abfälle übrig. Und zwar nicht Reste eines einzigen Kunststoffs, den man womöglich geschreddert wiederverwenden könnte.

Das Know-how von Eco-Care haben europaweit

nur drei Firmen

Instrumententafeln bestehen aus drei Lagen: einer Trägerschicht aus glasfaserverstärktem Hartkunststoff, einer weichen Schaumschicht aus Polyurethan – das man sonst aus Anwendungen vom Haushaltsschwamm bis zur Matratze kennt – und einer Haut aus Weichkunststoff. Fest verklebt sind selbstverständlich auch die Stanz- und Fräsabfälle, die die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein GmbH (EGN) ihren Kunden in der Autozulieferer-Industrie vom Hof schafft.

Die drei Lagen wieder voneinander zu trennen, um sie recyceln zu können, ist eine Herausforderung. „Da steckt ein Know-how hinter, das in ganz Europa nur drei Firmen haben“, sagt Alexander Zohlen. Der 57-Jährige ist nicht nur für den Bereich „Vertrieb Großkunden“ bei der EGN mit Sitz in Viersen und damit für genau solche Kunden wie die Autozulieferfirmen zuständig, sondern auch Geschäftsführer der Eco-Care Recycling Solution GmbH mit Standort am Bruchfeld in Krefeld.

3500 bis 4000 Tonnen an Stanzresten im Jahr übernimmt die Tochter der Stadtwerke Krefeld. „Das dürften zirka 400 Lastwagenzüge sein“, rechnet Zohlen vor. Was ganz genau mit dem in Ballen oder lose angelieferten Material passiert, ist ein Firmengeheimnis. Am Anfang steht in den EGN-Hallen am Bruchfeld zunächst auf jeden Fall das Schreddern zu Chipsgröße. In einem zweiten Schritt wird gemahlen und „die verschiedenen Materialien gegeneinander verrieben“, wie es Zohlen beschreibt. Die Messer müssen dabei jeweils genau auf die unterschiedlich zusammengesetzten und zum Beispiel unterschiedlich dicken drei Kunststoffschichten eingestellt werden.

Die Fräs- und Stanzreste, die die drei Mitarbeiter von Eco-Care in der Krefelder Anlage verarbeiten, müssen auch deshalb „absolut sortenrein sortiert sein“, betont Zohlen. Weswegen schon bei den Herstellerbetrieben EGN-Mitarbeiter die richtige Sortierung der Abfälle von täglich rund 3000 bis 4000 produzierten Instrumententafeln von VW Passat, Mercedes-C-Klasse, verschiedenen BMW- oder Opel-Modellen überprüfen.