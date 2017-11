Nachdem Perpéet ihr Abitur absolviert hatte, studierte sie zunächst Germanistik auf Lehramt, ehe sie dies zur Verwirklichung ihrer Karriere als Künstlerin aufgab. Nebenbei arbeitete sie außerdem als Pflegerin in einem privaten Heim. Als dieser Einkommenszweig wegbrach, engagierte sie sich ehrenamtlich als Begleiterin zu verschiedenen Ämtern und unterstützte Menschen, die sich in jener Armutsfalle befanden, die kurz darauf auch sie ergriff. Nun müsse sie selbst jeden Cent umdrehen und auch dann sei mehr als das Stillen der Grundbedürfnisse kaum möglich.

Die Altersarmut in Krefeld steigt bereits seit einigen Jahren an. Aber sie wird sich laut Experten in den kommenden Jahren noch rasanter verbreiten.

„Altersarmut bedeutet häufig auch abgeschottet zu sein. Nicht mithalten zu können. Vereinsamung ist keine Seltenheit“, erklärt Perpéet. Von immenser Bedeutung sei daher ein starkes soziales Umfeld, auf das man sich verlassen kann. Sie selbst könne glücklicherweise auf die Unterstützung ihrer sozialen Kontakte bauen.

Besonders in NRW gehört zum Thema Altersarmut eine weitere unangenehme Wahrheit. „Altersarmut ist weiblich“, sagt Carsten Ohm vom Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen. Im Westen kämen somit auf 1000 Euro Netto-Rente für Männer lediglich 500 Euro für Frauen.

Die Rente ist häufig Spiegelbild der eigenen Erwerbsbiographie, so Ohm. Denn prekäre Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit resultiere oftmals in einer zu geringen Rente im Alter. „Die Arbeitsverhältnisse aus früheren Jahren sind einem totalen Umbruch unterworfen. Es gibt kaum noch eine lineare Berufslaufbahn bei ein und demselben Betrieb“, befindet Perpéet. Und die Zahlen geben ihr Recht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts war 2016 jeder Fünfte der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 Jahren in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, also Minijobs, Leih-, Zeitarbeit oder befristeten Verträgen beschäftigt.

Zudem ist die Beschäftigungsfluktuation weiterhin hoch. Für Nele Perpéet ist klar, dass es an struktureller Veränderung bedarf. „Das bedingungslose Grundeinkommen wäre eine Möglichkeit“, konstatiert sie. Doch abseits von möglichen Instrumenten zur Abkopplung der sozialen Sicherheit vom Arbeitsmarkt (Dekommodifizierung) könne auch in Krefeld einiges getan werden. „Es muss deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum geben“, erläutert Perpéet. Besonders für Frauen in der Altersarmutsfalle seien Obdachlosenasyle keine Option. Zugleich lobt sie die Arbeit der Krefelder Tafel.

Auch wenn Perpéet von Altersarmut betroffen ist, versucht sie weiterhin aktiv zu bleiben. Regelmäßig gibt sie unentgeltlich Nachhilfe in Latein und verfolgt noch immer ihre künstlerischen Interessen. Obendrein sammelt sie Erfahrungsberichte von Menschen, die in Armut geraten sind und arbeitet diese literarisch auf. Es sei wichtig ein Bewusstsein für Armut – im Alter – zu schaffen, ansonsten könne sich nachhaltig nichts verbessern.