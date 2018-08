Zehn Winzer aus ganz Deutschland sind am Wochenende dabei. Das Fest gibt es seit 2014.

Gemütlich am Tisch sitzen und ein Weinchen dazu trinken: Das Krefelder Weinfest, veranstaltet von der Bürgergesellschaft Stadtmitte, steht vor der Tür. Los geht es ab Freitag, 10. August, bis Sonntag, 12. August. Zehn Winzer aus der Pfalz, Rheinhessen, von Mosel und Ahr sind dabei. Sie bieten Weine, Sekte und auch Weinbrände an. Viele von ihnen waren auch in den vergangenen Jahren schon dabei.

Für Essen und Musik ist gesorgt

Aber nicht allein die Weine locken. Kulinarisch wird breit aufgetischt, wobei alles zum Wein passt. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Flammkuchen und Käseplatten. An allen Tagen ist zudem ein Musikprogramm auf der Bühne geplant. Los geht es am Freitag ab 15, geöffnet ist bis 24 Uhr. Die Öffnungszeiten für Samstag und Sonntag sind: 12 bis 24 Uhr und 12 bis 20 Uhr.

Das Fest hat 2014 seine Premiere auf dem Dionysiusplatz gefeiert. Damals hatten die Veranstalter niemals damit gerechnet, dass sich das Fest zu einem der „beliebtesten der Innenstadt“ entwickeln würde. Wie bereits in den Jahren zuvor kommt der Erlös des Weinfestes dem Projekt „Essen auf Rädern“ der Caritas und dem Verein für Haus- und Krankenpflege zu Gute. „Das hat eine lange Tradition bei der Bürgergesellschaft“, erklärt Siegfried Leigraf.

Eine Tradition, die 1965 begann, ihren Ursprung in der Karnevalszeit fand und bis heute fortgesetzt wird. mmp/Red