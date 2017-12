Der Weihnachtsmarkt in Linn lockt am 9. und 10. Dezember mit 130 Buden und besonderen Aktionen. Die Veranstalter wollen Nadelöhre, an denen es nicht weitergeht, verhindern.

Linn. „Einen familienfreundlicheren Weihnachtsmarkt mit diesem traumhaften Ambiente gibt es nicht“ – so schwärmt bestimmt nicht nur Peter Winkmann, Mitorganisator des Weihnachtsmarktes in Linn. Besucher dürfen auch dieses Jahr am zweiten Adventswochenende durch das kleine Dorf mit 130 Ständen und Buden schlendern. Die beleuchtete Burg strahlt über allem. Und die Venlo Prince Kapelle und Ex Gear Gedaon sorgen mit weihnachtlichen Liedern auf dem mittelalterlichen Gelände für eine ganz besondere Stimmung.

Dass der Eintritt nichts kostet, ist dem achtköpfigen Organisations-Team vom Schützenverein besonders wichtig. So soll die Idee des Weihnachtsmarktes nicht ins Kommerzielle umschlagen, sagen die Verantwortlichen. Da die Veranstalter mehr Besucher als im vergangenen Jahr erwarten, soll der Markt entzerrt werden. Stände werden verschoben und der Mittelgang auf der zentralen Wiese vergrößert. Durch diese Verbesserung sollen Nadelöhre vermieden werden. Es gibt auch keine neuen Stände, denn „der Weihnachtsmarkt ist groß genug und gut, so wie er ist“, so Ralph Janßen, Organisationsleiter.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Samstag, 9. Dezember, um 14 Uhr auf der Andreasbühne durch den Oberbürgermeister Frank Meyer, die Museumsleiterin Jennifer Morscheiser und den ersten Vorsitzenden des Schützenvereins Lothar Steinwegs. Eine Stunde später kommt der Nikolaus mit seinem Gefolge aufs Gelände und zaubert dort sicherlich den Kindern durch Leckereien ein Lächeln ins Gesicht. Auch am Sonntag schaut er zur gleichen Zeit noch einmal vorbei.

Für jedes Kind etwas dabei: bunte Aktionen oder Gruselführung

Besonders kinderfreundlich gestaltet sich die Veranstaltung durch eine Märchenstunde, eine Führung durch die Burg und das Weihnachtsbasteln. Den Zutritt dazu gibt’s mit einer gültigen Eintrittskarte des Museums Burg Linn. Auch an der Tour „Gespensterhochzeit“ können Kinder ausschließlich mit einer Eintrittskarte teilnehmen. Die 90-minütige Abenteuertour durch die unbeleuchtete Burg beginnt am Samstag und Sonntag um jeweils 17.30 Uhr. Da nur 40 Mädchen und Jungen daran teilnehmen können und die Führung beliebt ist, sollten interessierte Plätze möglichst schnell reservieren. Anmeldungen für alle Aktionen sind telefonisch unter 15 53 91 13 beim Museum Burg Linn möglich.

Seit kurzem wird auch altertümliche Handweberei in der Museumsscheune von der Handweberei Grünwald präsentiert und von Gerhard Bommers Weihnachtsbäume auf der Mittelwiese angeboten. Außerdem verkauft das Deutsche Textilmuseum Antiquitäten, Vintage-Mode und Accessoires. Etwas zu essen gibt es selbstverständlich auch auf dem Weihnachtsmarkt. „Es gibt Vielfalt, auch Spezielles, aber wir wollen keine Fressmeile auf unserem Markt haben“, sagt Mitorganisator Peter Winkmann.

Der Erlös der Veranstaltung geht hauptsächlich an den Schützenverein, wird aber auch an soziale Projekte weiterverteilt.