Krefeld. Wie die Stadt Krefeld am Sonntagnachmittag mitteilte, muss der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt vorzeitig geschlossen werden. Der Schnee sei in die Hütten geweht, so dass die Waren in Sicherheit gebracht werden mussten. Außerdem verweist die Stadt auf eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Für Krefeld sind Sturmböen angesagt. Das sei unter den Bäumen mit der schweren nassen Schneelast ein zu großes Risiko. red