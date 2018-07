Neue Vorsitzende der Geschäftsführung ist Bettina Rademacher-Bensing.

Bettina Rademacher-Bensing ist neue Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen. Zum. 1 Juli hat es nach knapp drei Jahren einen Wechsel an der Spitze der Agentur für Arbeit Krefeld gegeben. Bettina Rademacher-Bensing war bisher als Kanzlerin der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim tätig und folgt nun Dirk Strangfeld nach, der in die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg gewechselt ist.

Rademacher-Bensing ist verheiratet und hat eine Tochter. Die neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld sagt: „Ich freue mich, diese spannende Region mit Krefeld als einem starken und vitalen Industriestandort und dem Kreis Viersen mit der sehr vielseitigen Wirtschaftsstruktur in den Städten und Gemeinden kennenzulernen. Vor allem freue ich mich auf die vielen Kontakte und persönlichen Gespräche zu den Institutionen, Unternehmen und politischen Vertretern in der Stadt und im Kreis.“

Zu ihren primären Zielsetzungen hat Bettina Rademacher-Bensing die Fortsetzung und Intensivierung der bisher schon gut funktionierenden Netzwerkarbeit aller Partner auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Krefeld und im Kreis Viersen ins Auge gefasst. Auch der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt und die Zusammenarbeit mit den niederländischen Partnern sind ihr wichtig.