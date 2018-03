An Karfreitag in den Zoo, am Samstag ins Schwimmbad und am Sonntag ins Museum.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Der ärztliche Notdienst ist von Karfreitag, 30. März, bis Ostermontag, 2. April, ganztägig unter der Rufnummer 0180/ 50 44 100 zu erreichen. Die zentrale Notfallpraxis auf dem Gelände des Klinikums am Lutherplatz 40 ist an den Feiertagen und am Wochenende von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Tierärztlicher Notdienst

Zur Sicherheit gibt es einen Zahnarzt-Notdienst.

Der tierärztliche Notdienst ist unter der Rufnummer 0700/84 37 46 66 zu erreichen.

Zahnärztlicher Notdienst

Der zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon 01805 986700 zu erreichen. Ein Ansagedienst gibt Auskunft darüber, welche Zahnärzte dienstbereit und zu welchen Zeiten sie in ihren Praxisräumen zu erreichen sind.

Apothekendienst

Frisches gibt es am Samstag auf dem Markt.

Die Notdienste der Apotheken in Nordrhein-Westfalen können im Internet abgerufen werden unter www.aknr.de oder telefonisch unter der vom Festnetz kostenlosen Rufnummer 0800/00 22 833. Notdienst Elektro-, Steuerungs- und Anlagetechnik Weiterleitungsnummer Telefon 0180/56 60 555.

Notdienst Sanitär-Heizung-Klima

Karfreitag, 30. März, und Karsamstag, 31. März, WTK Wärmetechnik Service GmbH, Obergath 126, Telefon 31950. Ostersonntag, 1. April, und Ostermontag, 2. April, Andreas Zelzner, Lechstraße 14, Telefon 54 82 83.

Städtische Bäder

Das KWM zeigt Sonntag und Montag die Ausstellung von Christian Falsnaes.

Das Badezentrum Bockum ist am Karfreitag, 30. März, geschlossen. Am Karsamstag ist das Badezentrum von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Ostersonntag und Ostermontag sind Schwimmzeiten von 8 bis 13 Uhr.

Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag bleibt das Bad in Fischeln ebenso geschlossen wie das Stadtbad Uerdingen.

Krefelder Zoo

Von Karfreitag, 30. März, bis Ostermontag, 2. April, ist der Zoo jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 17.30 Uhr. Die Tierhäuser und die Kasse schließen um 17.30 Uhr.

Botanischer Garten

Für einen Osterspaziergang stehen die Türen des Botanischen Gartens im Schönwasserpark täglich von 8 bis 18 Uhr offen.

Museen

Das Kaiser-Wilhelm-Museum ist an Ostersonntag, 1., und Ostermontag, 2. April, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum Burg Linn sowie das Deutsche Textilmuseum sind an Karfreitag, 30., und Karsamstag, 31. März, von 11 bis 17 Uhr und an Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Theater

Während des Osterwochenendes findet im Theater keine Vorstellung statt.

Mediothek

Die Mediothek ist am Karsamstag, 31. März, geschlossen.

Krefelder Wochenmärkte

Am Karfreitag finden keine Wochenmärkte statt, an Ostersamstag finden die Wochenmärkte wie gewohnt statt.

Keine Bestattungen zu Ostern

Von Karfreitag, 30. März, bis Ostermontag, 2. April, werden keine Bestattungen durchgeführt.