Was Weihnachten in Krefeld wichtig wird

Eine große Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose gibt es traditionell am Heiligen Abend, Samstag, 15 Uhr, im Jugendheim von St. Martin, Ispelsstraße 67a. 200 Erwachsene und 30 Kinder werden dort Samstagnachmittag erwartet.

Eishockey Traditionell gehen die Pinguine auch am zweiten Weihnachtstag in der Deutschen Eishockey-Liga auf Punktejagd. Um 19 Uhr erwarten sie am Montag keinen Geringeren als den deutschen Meister EHC München im König-Palast.